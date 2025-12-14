Osmaneli’de Ev Yangını: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi
Erecek köyündeki ahşap evde bacadan sıçrayan kıvılcım çatıyı yaktı
Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Erecek köyünde, Mehmet Y.'ye ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın, evdeki eşyaların kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın, evin kalorifer kazan odasındaki bacadan sıçrayan kıvılcımın çatıyı tutuşturmasıyla başladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla sevk edilerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.
