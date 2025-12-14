DOLAR
Osmaneli’de Ev Yangını: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Erecek köyünde tek katlı ahşap evin bacasından çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu. İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar büyük.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:16
Erecek köyündeki ahşap evde bacadan sıçrayan kıvılcım çatıyı yaktı

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Erecek köyünde, Mehmet Y.'ye ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın, evdeki eşyaların kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, evin kalorifer kazan odasındaki bacadan sıçrayan kıvılcımın çatıyı tutuşturmasıyla başladı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla sevk edilerek yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

