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Osmaniye'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basan ilçede, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kadirli Belediye Başkanı'nın ekipleri yönettiği tahliye çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 23:22
Osmaniye'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu

Kadirli ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisiyle birçok yol ulaşıma kapanırken, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar arızalanarak yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri, itfaiye ve AFAD tarafından yönetilen tahliye çalışmaları ise hızla devam ediyor.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını yerinde denetledi. 

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