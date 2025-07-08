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Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Osmaniye'de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:23
Osmaniye'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Osmaniye'de Silahlı Kavga

Osmaniye'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, 19548 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Kavga sırasında yaralanan 2 kişi, tabancayla vurularak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak, kavga eden şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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