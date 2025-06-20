Otel Rezervasyonu İptali: Avukatın Zaferi

Adana Tüketici Mahkemesi, gerekçesiz iptal edilen otel rezervasyonu için manevi tazminat talep eden avukat Nazan Akça Subaşı lehine karar verdi. Subaşı, ailesiyle tatil için internet üzerinden yaptığı rezervasyonun haksız yere iptal edilmesi sonrası hukuk mücadelesini kazandı.

Nazan Akça Subaşı, geçen yıl indirimli paketle 3 kişilik rezervasyon yaptırdığı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki beş yıldızlı otelin kapısında karşılaştığı durumu AA muhabirine şöyle anlattı: "28 Temmuz 2024'te eşi ve kızıyla otele gittiğimde, resepsiyon görevlisi dekontumu kontrol etti ve bize kol bilekliği taktı. Oda numaralarımızı beklerken otel müdürü C.G, onay formunun sisteme düşmediğini iddia ederek bizi bekletti."

Subaşı, acente yetkililerinin rezervasyonla ilgili sorun olmadığını bildirdiğini, ancak otel müdürünün kendilerine kalış izni vermeyerek, sözleşmeyi yırtma cüretini gösterdiğini ifade etti. "Bizi neden bekletiyorsunuz, onay düşmüş, kolluklarımızı da verdiniz, biz sizinle sözleşme de imzaladık" dedik, ancak müdür bu durumu önemsemedi."