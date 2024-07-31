Oylum Höyük Kazıları Yeniden Başladı: 35 Kişilik Ekip ile Çalışmalar Devam Ediyor

Oylum Höyük Kazı Çalışmaları Yeniden Başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyüklerinden biri olan Oylum Höyük'te, kazı çalışmalarına 35 kişilik bir ekiple tekrar başlandı. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle yürütülüyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in Değerlendirmeleri

Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Anadolu'daki bu önemli arkeolojik alanda gerçekleştirilen kazıların 1988 yılından bu yana devam ettiğini belirtti. Engin, Oylum Höyük'ün bölgenin en uzun süreli kazı projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Açıklamalar ve Bulgular

Prof. Dr. Engin, höyüğün kuzeybatısında yapılan kazıların, Tunç Çağı'nda Oylum'un önemli bir yönetim merkezi olduğunu kanıtladığını söyledi. Özellikle M.Ö. 2. bin yıla ait anıtsal mimari yapıların bulunduğunu kaydetti. Bu yapılar arasında, yaklaşık 3.900-3.800 yıl öncesine tarihlenen bir Orta Tunç Çağı sarayı yer alıyor.

Arkeolojik Önemi

Bölgedeki çeşitli çivi yazılı belgeler, Hitit yöneticilerine ait mühürler ve Hitit tabletlerinin, Oylum Höyük'un bir şehir devleti merkezi olduğuna dair kanıtlar sunduğunu ifade eden Engin, "Oylum Höyük'ün Tunç Çağı'ndaki yerel adı, Nuhaşşe ülkesinin başkenti olarak bilinmektedir." dedi.

Coğrafi Eşsizliği ve Tarihsel Bağlantıları

Höyük, bereketli Kilis Ovası'nda yer aldığından, güçlü bir şehir devleti özelliği taşıyor. Prof. Dr. Engin, bu bölgenin, Anadolu platosunun başladığı sınır noktası olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgede büyük bir siyasi otoritenin varlığına işaret ediyor." şeklinde konuştu.