Özbekistan Başbakanı Aripov, Kabil'de İşbirliği Temasları Gerçekleştirdi

Özbekistan Başbakanı Aripov, Kabil'de Temaslarda Bulundu

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve beraberindeki üst düzey heyet, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret etti. Ziyaret, çeşitli ticaret ve işbirliği konularını ele almak amacıyla gerçekleştirildi.

Kabil Uluslararası Havalimanı'nda Karşılama Töreni

Aripov'un uçağı, sabah saatlerinde Kabil Uluslararası Havalimanı'na indi. Özbek heyeti, Afganistan geçici hükümetinin Başbakan Yardımcı Vekili Abdüsselam Hanefi tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi

Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Özbek heyeti, Kabil'de düzenlenecek olan Özbek ürünlerini sergileyecek bir fuarın açılışı için de ziyaret gerçekleştirdi.

Ekonomik Toplantılar

Daha önce, Kabil'de Özbekistan, Azerbaycan ve Afganistan heyetleri arasında ekonomi konulu bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya, Özbekistan Yatırım, Endüstri ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Sahib Mammadov katıldı. Görüşmelerde, bölgesel işbirliği ve yatırım fırsatlarını oluşturma üzerine odaklanıldı.