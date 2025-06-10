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Özbekistan, BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na Katılıyor

Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası'na üye olacağını duyurdu. 5 milyar dolarlık projeler paketi için zemin hazırlandı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:43
Özbekistan, BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na Katılıyor

Özbekistan, BRICS Yeni Kalkınma Bankası'na Üye Olacak

Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) ile önemli bir adım atarak üyelik sürecini başlattığını açıkladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Taşkent'te BRICS Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya geldiği bildirildi.

İşbirliği ve Ortak Projeler

Görüşmede, Özbekistan ile banka arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen BRICS zirvesinde alınan kararların uygulanması kapsamında, banka yönetim kurulunun Özbekistan'ın NDB'ye üyeliğine prensipte onay vermesi ve bununla birlikte 5 milyar dolarlık ortak projeler paketinin oluşturulması konusundaki memnuniyet dile getirildi.

Öncelikli Alanlar

Mirziyoyev, ülkelerinde sulama sistemlerinin modernizasyonu, madencilik sektörünün geliştirilmesi, özel sektörün finansmanı ve eğitim ile altyapı alanlarında kamu-özel ortaklığının teşvik edilmesi gibi öncelikli projelerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

BRICS Üyeliği

Özbekistan, öncesinde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Etiyopya ve Endonezya gibi ülkelerin yer aldığı BRICS'in ortak ülkesi statüsünü geçen yıl kazanmıştı. BRICS, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasına alternatif oluşturmak ve üye ülkelerde dolarsızlaşma sürecini desteklemek amacıyla 2015 yılında Yeni Kalkınma Bankasını (NDB) kurmuştu.

Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üye olacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı...

Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üye olacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’te düzenlenecek bir etkinlik için ülkede bulunan BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff’ü (fotoğrafta) kabul etti.

Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üye olacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı...

Özbekistan, BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankasına (NDB) üye olacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’te düzenlenecek bir etkinlik için ülkede bulunan BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff’ü (fotoğrafta) kabul etti.

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