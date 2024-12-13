Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı

18 Yeni Elektrik Santrali Özbekistan'da Faaliyete Geçti

Özbekistan, Türk şirketlerinin de yer aldığı yabancı firmalar tarafından inşa edilen 18 elektrik santralini devreye alarak enerji alanında önemli bir adım attı. Yatırımların toplam değeri 3,7 milyar dolar olarak belirlendi.

Açılış Etkinliği ve Katılımcılar

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, enerjide gerçekleştirilen bu büyük açılış etkinliğine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da video konferans yoluyla etkinlikte yer aldı.

Önemli Vurgular ve Gelecek Hedefleri

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, toplam 3,7 milyar dolar değerindeki santrallerin devreye alındığını ve 6 yeni projenin inşasına başlandığını belirtti. Devreye alınan santraller ile birlikte önümüzdeki yıllarda 9,5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceği ve 2,5 milyar metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanacağı ifade edildi.

Mirziyoyev, bu yatırımların doğrudan yabancı yatırımlar olduğunu vurgulayarak, 'Bu, ülkemizde sürdürülen reformların gücüne olan güvenin açık bir ifadesidir' dedi. Özbekistan’ın yenilenebilir enerji alanındaki atılımlarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, son 5 yılda sektöre 20 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım yapıldığını kaydetti.

2030 Hedefleri ve Yenilenebilir Enerji Vizyonu

Özbekistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) 2022 yılında ilk kez 100 milyar dolara ulaştığını belirten Mirziyoyev, 2030 hedefine ulaşmak için çalışacaklarını açıkladı. 2024 yılına kadar yenilenebilir enerjinin payının %16’ya yükselmesi bekleniyor.

Özbekistan, 2030 yılına kadar 19 bin megavat kapasiteli yenilenebilir enerji tesisleri inşa etmeyi planlıyor ve bu çerçevede 2025 yılında 3 bin 400 megavat kapasiteli 18 güneş ve rüzgar santrali ile 1 bin 800 megavat kapasiteli depolama sistemlerini devreye almayı hedefliyor.

Uluslararası İş Birlikleri

Miryoyev, yenilenebilir enerji alanındaki bölgesel ve uluslararası iş birliğini artıracaklarını belirtti. Ayrıca, COP29 çerçevesinde Kazakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan ile yapılan yenilenebilir enerji ihracatı anlaşmalarını hatırlattı.

Etkinlik sonunda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, inşaatı tamamlanan santralleri devreye alarak, yeni projeleri başlattı.

Özbekistan’da Türk şirketinin de aralarında bulunduğu yabancı firmalar tarafından inşa edilen elektrik santrallerin devreye alınmasıyla ilgili açılış etkinliği düzenlendi. Aksa Enerji Türk şirketinin de aralarında bulunduğu yabancı şirketler tarafından ülkede inşa edilen enerji santrallerinin devreye alınması ve yeni enerji projelerinin başlatılması ile ilgili açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Özbekistan’da Türk şirketinin de aralarında bulunduğu yabancı firmalar tarafından inşa edilen elektrik santrallerin devreye alınmasıyla ilgili açılış etkinliği düzenlendi. Aksa Enerji Türk şirketinin de aralarında bulunduğu yabancı şirketler tarafından ülkede inşa edilen enerji santrallerinin devreye alınması ve yeni enerji projelerinin başlatılması ile ilgili açılış etkinliği gerçekleştirildi.