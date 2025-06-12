Özbekistan'dan Gazipaşa'ya Direkt Uçuşlar Başladı

Özbekistan'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na İlk Uçuş

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuş, 158 yolcu ile kutlandı. Özbekistan Havayolları tarafından gerçekleştirilen bu özel uçuş için Asialuxe Travel tarafından bir karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama Töreni ve İkramlar

Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen turistler, protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk inen uçağın mürettebatı için uçuş rotasının simgelendiği bir pasta kesildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Törenin ardından, turistler konaklayacakları otellere yönlendirilerek, tatil hazırlıklarına start verdiler.

Uçuşların Sıklığı ve Kapasite Durumu

Her hafta bir gün gerçekleşecek olan bu uçuşların, Ekim ayına kadar devam etmesi planlanıyor. Törene katılan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, yaptığı açıklamada, Taşkent'ten Gaziapaşa'ya ilk uçuşun başarıyla gerçekleştiğini belirtti. Bu uçuşla birlikte destinasyon sayısının 16'ya çıktığını ifade etti.

Korkutata, “Gazipaşa'da 16 ülkeden 25 farklı noktaya uçuşlar bulunmaktadır. Havalimanımızın 1,5 milyon yolcu kapasiteli alanının yüzde 90'ına ulaştık” diye konuştu. Özbekistan'dan haftada bir uçuş gerçekleştirileceğinin altını çizen Korkutata, “Geçen hafta Kazakistan'dan da uçuş gerçekleştirilmişti. Havalimanımız sürekli olarak büyümekte. Artan turizmle birlikte yolcu sayımız da artıyor.” şeklinde ekledi.

Gelecek Planları

Korkutata, talebin artmasıyla birlikte uçuş sayılarının da artacağına dikkat çekerek, Bakanlığın havalimanını büyütme planları olduğunu ifade etti. “Kapasite geliştikçe, hava şirketleri ve destinasyon sayılarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 158 yolcu geldi. Özbekistan Havayolları tarafından Taşkent'ten Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için Asialuxe Travel tarafından havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten Antalya'nın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na başlayan ilk charter uçuşuyla 158 yolcu geldi. Özbekistan Havayolları tarafından Taşkent'ten Gazipaşa'ya gerçekleştirilen ilk doğrudan uçuş için Asialuxe Travel tarafından havalimanında karşılama töreni düzenlendi.