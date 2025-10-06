Özçağdaş: Türkiye, OECD'de En Düşük Yükseköğretim Mezunu İstihdam Oranı

Suat Özçağdaş, Türkiye'nin OECD'de yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının en düşük olduğunu ve gençler arasında yaygın 'ne eğitimde ne istihdamda' durumunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:58
CHP Genel Başkan Yardımcısı, 2025-YKS yerleştirme sonuçları ve genç istihdamını değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 2025-2026 Akademik Yılı'nın açılışına ilişkin parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özçağdaş, "Türkiye, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarının en düşük olduğu OECD ülkesi." ifadesini kullandı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) paylaştığı gençlerin eğitim ve istihdam verilerine dikkat çekti.

Toplantıda, iktidarın eğitim politikalarını eleştirerek, "AK Parti iktidarlarında 'plansız, sistemsiz, fırsat eşitliğini zedeleyen uygulamaların eğitimin tüm kademelerinde hakim olduğunu'" söyledi. İktidarın eğitimdeki sayısal artışları başarı olarak gördüğünü ancak gerçek sorunları görmediğini savundu.

Özçağdaş, 2025-YKS yerleştirme oranlarını eleştirerek, devlet üniversitelerinde lisans ve yüksek lisansta yaklaşık 100 bin kontenjan azaldığını belirtti ve "Bu kontenjanların ne oranda azalacağı, değiştirileceğine yönelik hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı." dedi.

Paylaşılan OECD verilerini aktaran Özçağdaş, gençlere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Ne yazık ki 18-24 yaş arasındaki gençlerimizin sadece yüzde 32'si eğitimde. 18-24 yaş aralığındaki her üç gençten biri, yüzde 31,3'ü ne eğitimde ne istihdamda. Türkiye, yükseköğretim mezunlarının istihdam oranlarının en düşük olduğu OECD ülkesi. Her dört yükseköğretim mezunundan biri istihdamda değil."

