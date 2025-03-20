Özdemir: İBB Soruşturmaları Üzerine Açıklamada Bulundu

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili olarak siyasetin hukuki süreçleri manipüle etmeye çalıştığını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:37
Özdemir: İBB Soruşturmaları Üzerine Açıklamada Bulundu

Özdemir'den İBB'ye Yönelik Açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında devam eden soruşturmalara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, İBB ve bazı yetkililere yönelik suçlamaların, hukuki bir süreci manipüle etme çabası olduğunu vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet parti yöneticilerinin ve diğer bazı siyasetçilerin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamlarını eleştirerek, bu tavırların yargıya baskı kurmayı amaçladığını ifade etti. Özdemir, adaletin herkes için gerekli olduğunu ve hukukun siyasi şovlara kurban edilemeyeceğini önemle belirtti.

Suçlamalar ve Yasal Süreç

İmamoğlu'na ve diğer 99 şüpheliye yönelik başlatılan soruşturmalar arasında; “suç örgütü yöneticisi olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Özdemir, bu tür suçlamaların ciddiyetine dikkat çekerek, hukuki süreçleri dikkate almadan kamuoyunu yanıltmanın iyi niyetle açıklanamayacağını belirtti.

Hukukun Üstünde Kimse Yok

“Unutulmamalıdır ki hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünde değildir,” diyen Özdemir, adaletin sağlanması adına hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, yargı süreçlerine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Kapatıldı
2
Ankara'daki İzinsiz Gösteriye Polis Müdahalesi: 5 Polis Yaralandı
3
Nevşehir'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
4
Bayburt'ta Eğitime Kar Engeli!
5
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İsrail'in BM Tesisine Saldırıya Tepki
6
Giresun'da Kar Nedeniyle Köy Okullarında Eğitime Ara Verildi
7
İliç Altın Madeni Heyelanında Sanıkların Savunmaları Alındı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!