Özdemir: İBB Soruşturmaları Üzerine Açıklamada Bulundu

Özdemir'den İBB'ye Yönelik Açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında devam eden soruşturmalara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdemir, İBB ve bazı yetkililere yönelik suçlamaların, hukuki bir süreci manipüle etme çabası olduğunu vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ana muhalefet parti yöneticilerinin ve diğer bazı siyasetçilerin, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamlarını eleştirerek, bu tavırların yargıya baskı kurmayı amaçladığını ifade etti. Özdemir, adaletin herkes için gerekli olduğunu ve hukukun siyasi şovlara kurban edilemeyeceğini önemle belirtti.

Suçlamalar ve Yasal Süreç

İmamoğlu'na ve diğer 99 şüpheliye yönelik başlatılan soruşturmalar arasında; “suç örgütü yöneticisi olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi ciddi suçlamalar yer alıyor. Özdemir, bu tür suçlamaların ciddiyetine dikkat çekerek, hukuki süreçleri dikkate almadan kamuoyunu yanıltmanın iyi niyetle açıklanamayacağını belirtti.

Hukukun Üstünde Kimse Yok

“Unutulmamalıdır ki hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünde değildir,” diyen Özdemir, adaletin sağlanması adına hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, yargı süreçlerine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.