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Özel Eğitim Genel Müdürü Otrar, Çorum'da İncelemelerde Bulundu

MEB Özel Eğitim Genel Müdürü Mustafa Otrar, Çorum'da özel eğitim hizmetlerini inceledi ve çeşitli okullarda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:22
Özel Eğitim Genel Müdürü Otrar, Çorum'da İncelemelerde Bulundu

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar Çorum'da İncelemede Bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Çorum'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Otrar, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Suna Tarhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile bir araya gelerek, kentin özel eğitim ve rehberlik hizmetleri hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vali ile Görüşme ve Okul Ziyaretleri

Otrar, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı da ziyaret ederek özel eğitim konularında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra, Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle Bilgi Paylaşımı

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde öğretmenlerle buluşan Otrar, özel eğitim konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, öğretmenlerin ihtiyaçlarını dinledi.

Değerlendirme Toplantısı ve Bilim Merkezi Ziyareti

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde özel eğitim okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Otrar, yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Çorum Bilim ve Sanat Merkezini de ziyaret ederek, özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Otrar, yaptığı açıklamada, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için sahadan gelen geri bildirimlerin önemine değinerek, Çorum'da yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sürecin, tüm paydaşların işbirliği ile daha da güçleneceğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar (önde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar (önde sağ 4), Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar (önde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar (önde sağ 4), Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

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