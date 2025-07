Özel Harekât Polisi, Zorlu Eğitimlerle Göreve Hazırlanıyor

Özel Harekât Polisi Zorlu Tatbikatlarla Göreve Hazırlanıyor

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât polisleri, bilgi ve tecrübelerini pekiştirmek için zorlu tatbikatlar ve eğitimler yapıyor. Her an göreve hazır olmak amacıyla sıcak hava ve zorlu arazi koşullarında yoğun çalışma gösteriyorlar.

Huzur ve Güven Ortamını Sağlamak İçin Çaba

Van'da görevli özel harekât polisleri, başta terörle mücadele olmak üzere tüm yasa dışı olaylarda aktif rol alarak kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için özveriyle çalışıyor. Kadın ve erkeklerden oluşan bu ekip, keskin nişancılık, rehine kurtarma ve arazi harekâtı gibi birçok alanda eğitimler gerçekleştiriyor.

Gelişen Teknolojiyi Kullanarak Kendilerini Geliştiriyorlar

Özel harekât polisleri, yerli silahlar ve tam donanımlı ekipmanlarla da görevlerine devam ediyor. Fiziksel ve psikolojik yeterliliklerini korumak adına eğitimlere aralıksız devam eden polisler, kırsal alanda da tatbikat yaparak yeteneklerini pekiştiriyor.

Zorlu Eğitimler ve Amansız Kendini Geliştirme

Özel harekât polisi M.B., teşkilatlarının şehir merkezinden kırsal alanlara kadar her yerde anında refleks gösterme kabiliyetine sahip olduklarını ifade etti. “Özel harekât birliklerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır” dedi.

K.O. ise, “Bu kutsal birim, teşkilat içinden yetişenler veya bizimle adım atan genç ruhtan oluşmaktadır. Yüksek disiplin ile sürekli kendimizi geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Güvenlikteki Kararlılık

T.D. ise Van özel harekât şubesinin terörle mücadele, rehine kurtarma ve iç asayiş gibi stratejik görevleri üstlendiğini belirterek, “Ülkemizin ve Van halkının huzur ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edeceğiz” dedi.

