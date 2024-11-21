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Özgür Özel Çayırhan Termik Santrali'nde Madencilerle Dayanışma İçinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali'ndeki madencileri ziyaret ederek özelleştirmeye karşı olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:10
Özgür Özel Çayırhan Termik Santrali'nde Madencilerle Dayanışma İçinde

Özgür Özel Madencilerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali’ndeki madencileri ziyaret ederek özelleştirme karşıtlarının yanında olduğunu duyurdu. Özel, madencilerin haklarını alana dek mücadelelerini destekleyeceklerini vurguladı.

Ziyaretin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, madencilerin yaklaşık 2 aydır özelleştirmeye karşı mücadele ettiğini ifade eden Özel, geçmişte benzer özelleştirme deneyimlerinin sorunlar doğurduğunu belirtti. “Bugün karşı karşıya olduğumuz durum,” dedi, “Nallıhan'da yıllar önce yaşanan bir meselenin tekrarına engel olmak.”

Özelleştirmenin Geçmişi

Özel, madenin 1987 yılında açıldığını ve 2000 yılına kadar devlet tarafından işletildiğini hatırlatarak, ardından özelleştirildikten sonra madencilerin çalışma koşullarının kötüleştiğini ifade etti. “Özelleştirildikten sonra mutlu madenciler yerini mutsuz çalışanlara bıraktı.” dedi.

Madeni 4 Aralık tarihinde yeniden satılması planlanan bir alan olarak tanımlayan Özel, “Buraya 17 şirketin ilgi gösterdiğini” vurguladı. Bu satışın arka planında gizli bir el olduğunu belirterek, “Birileri köprü yaptığında geçiş garantisi veriliyor. Bu kadar karlı bir madeni neden satıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Dayanışma Vurgusu

Özgür Özel, Anayasa'ya göre madencilik alanlarının devlet malı olduğunu hatırlatarak bu özelleştirmeye itiraz ettiklerini yineledi. “Çayırhan Termik Santrali'ndeki 750 işçiyle birlikte 1400’den fazla işçiyle dayanışma içinde olacağız.” dedi.

Emekten yana olan herkesin bu mücadelede destek vermesi gerektiğini belirten Özel, “Buradaki işçilerin her biri hakkını alana kadar yanlarında olacağız.” diyerek kararlılığını gösterdi.

Fuat Oktay’a Mesaj

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın da madencileri ziyaret ettiğini hatırlatan Özel, “Umarım samimi bir gayretle bu özelleştirmeyi durdurur.” diyerek, geçmişteki özelleştirmelere referans vererek, bu sefer durulursa kendisine teşekkür edeceğini dile getirdi.

Özel'e ziyareti sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı olan madencileri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı olan madencileri ziyaret etti.

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