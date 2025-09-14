Özgür Özel: "CHP kolay lokma değildir" — Ankara'da demokrasi çağrısı

Mitingde yargı müdahaleleri, demokrasi ve ekonomik eleştiriler öne çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, serbest seçimler ve demokrasi için alanda olduklarını belirtti. Özel, konuşmasında Ankara'nın kurtuluş destanının yazıldığı topraklar olduğunu vurguladı ve sadece CHP'yi değil, demokrasiyi, Cumhuriyet'i ve çok partili rejimi savunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Özel, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yapılan görevlendirmeye ve ardından yaşananlara tepki göstererek, "CHP, kolay lokma değildir. CHP, herhangi bir parti değildir. CHP, sizin gibi konjonktürün değil tarihin, Milli Mücadele'nin partisidir, Türk milletinin partisidir. Bu yüzden sesimiz milletin sesidir. Hangi adımı atarsanız atın bizden geri adım görmeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Partisinin son dönemde geçtiği süreçte diğer siyasi partilerden destek gördüklerini aktaran Özel, tüm partilere teşekkür etti. AK Parti iktidarını ekonomik ve siyasal açıdan eleştiren Özel, orta sınıfın eridiğini savunarak şunları söyledi: "Ömrü boyunca çalışan emekli öğretmene verdikleri ikramiye, eskiden bir ev alabilmekteyken, şimdi beş emekli öğretmen ikramiyeleri birleştirse, bir evi zor alabilmektedir. 38 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi içerisinde hem gıda hem genel enflasyonda Türkiye maalesef birinci sıradadır."

Belediye başkanlarının haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları ve tutuklamalara ilişkin sert sözler sarf eden Özel, "Bu dava siyasidir, iddialar iftiradır, arkadaşlarımız masumdur, yapılan darbedir, geleceğin cumhurbaşkanına, iktidarına darbedir. Direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz." dedi.

Yargıda çeteleşme iddiasında bulunan Özel, bu yapının sadece CHP'yi değil, demokratik hayatı ve tüm siyasi partileri tehdit ettiğini savundu: "Bu çete sadece CHP'ye değil, siyasi partiler sistemine, demokratik hayata, siyasal yaşama, tüm siyasete tehdittir. Bu çetenin tasallut altına aldığı mahkemelerde hakimlerin gözü bağlı değildir. O mahkemeler hukuk ilkelerine göre değil, karşısındakinin yakasındaki rozete göre karar vermektedirler."

Özel, CHP olarak çok bedel ödediklerini ve gerektiğinde ödemeye devam edeceklerini belirterek, muhaliflere yönelik baskıların genişleyeceği uyarısında bulundu: "Bugün CHP'yi yutan yarın diğer yapıları yutacaktır. Bugün muhalif gazeteciye musallat olan yarın diğer gazetecilere, konuşan sanatçıyı hedef alan yarın tüm sanatçıları, tüm işadamlarını, herkesi hedef alacaktır. Çünkü demokrasi gittiğinde artık geriye onları durduracak hiçbir güç kalmayacaktır."

Özel, CHP'nin "babaevi" diye nitelediği yapıya yönelik müdahalelere karşılık, "Biz kimseyi sokağa çağırmadık, biz herkesi babaevine sahip çıkmaya çağırdık. Siz babaevinin önünü kapadınız, Atatürk'ün evlatlarını sokakta bıraktınız." sözleriyle tepki gösterdi ve tekrar etti: "Ne bir adım geri atarız, ne bir kelime eksik konuşuruz, ne bir santim eğiliriz."

Konuşmasını, bu akşam 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile karşılaşacak olan Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı'na başarı dileyerek tamamladı.

