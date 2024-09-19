DOLAR
34,02 0,13%
EURO
38 -0,1%
ALTIN
2.825,08 -0,84%
BITCOIN
2.135.547,88 -4,15%

Özgür Özel'den Anlamlı Gaziler Günü Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziler Günü'nde gazilere şükranlarını sundu ve onurlu yaşam çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:48
Özgür Özel'den Anlamlı Gaziler Günü Mesajı

Özgür Özel'in Gaziler Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Gazilerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı mesaj, gazilerimizin toplumsal değerini vurgularken, toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da 1,1 Milyar Liralık İhale: Emlak Konut'un Yeni Projesi
2
BM Çocuk Hakları Komitesi'nden İsrail'e Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Çağrı
3
Kırklareli Gaziler Gençlerle Spor Etkinliği Düzenledi
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Lübnan Ordusu Şüpheli İletişim Cihazlarını İmha Ediyor
6
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
7
Van'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!