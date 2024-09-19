Özgür Özel'den Anlamlı Gaziler Günü Mesajı

Özgür Özel'in Gaziler Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Gazilerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz

Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı mesaj, gazilerimizin toplumsal değerini vurgularken, toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.