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Özgür Özel’den “Hatay” tepkisi: “Seçimlerin iptal edilmesi dışında başka ihtimal yok”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik tepkisini bu kez sert bir çıkışla ifade etti. Özel “Hatay’da seçimlerin yenilenmesi dışında başka bir ihtimal yok” dedi.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 17:19
Özgür Özel’den “Hatay” tepkisi: “Seçimlerin iptal edilmesi dışında başka ihtimal yok”

CHP, Hatay’da gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimleri sonuçlarına tepki göstermeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’daki seçimle ilgili olarak “Her bir oyun yakından takipçisiyiz. Burada tam bir kanunsuzluk hali var ve bununla ilgili dilekçemizi hazırlıyoruz. YSK’ya başvuruyu bizzat kendim yapacağım. Aradaki farkın 15 katından fazla geçersiz oy var. Rütbeli personellerin ve polisin sandık başkanı olması da kanunsuzluktur” şeklinde konuştu.

Tüm süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Özgür Özel açıklamasında, “Bayram sonrası konuyla ilgili dosyayı bizzat ben hazırlayacağım. Hatay’da seçimlerin iptal edilmesi dışında başka bir seçenek yok. Seçimler iptal olacak ve yeniden yapılacak” şeklinde ifadelere yer verdi.

“Sabrımız taşarsa tepkimizi gösteririz”

CHP Genel Başkanı Özel, şimdiye kadar seçim itirazları ve başvuruları ile ilgili olarak çifte bir standart uygulandığını iddia ederek, “Böyle bir seçimden sonra sert olmak istemem ama sessiz kalmamamız yumuşak başlı olduğumuz için değil, saygımızdandır. Sabrımız taşarsa gerekli tepkiyi gösteririz” dedi.

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