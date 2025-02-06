Özgür Özel Kahramanmaraş'ta Yıkımın Yıl Dönümünde Ziyaretlerde Bulundu

Özgür Özel Kahramanmaraş'ta Temaslarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek bölgedeki durumu yerinde değerlendirdi.

Pazarcık Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Özel, ilk olarak Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer'i makamında ziyaret etti. Burada, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Özel, halkla da bir araya geldi.

Deprem Felaketinin Yıldönümünde Halkla Buluştu

Belediye önünde toplanan halka hitap eden Özel, depremin merkez üssü olan ilçede büyük yıkımlar yaşandığını hatırlattı. Özel, depremin ardından hızlı bir şekilde bölgeye yardıma koştuklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün büyük bir acının yıl dönümünde birlikteyiz. Hepimizi derinden yaralayan o büyük felaketten sonra burada birlikteyiz. Ancak, sizler çok iyi biliyorsunuz ki o facia gerçekleştikten saatler sonra bütün milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanlarımız seferber oldu. 12 saat geçmeden tüm deprem illerine ulaştık. Elimizden geldiği kadar sizin sesinizi Türkiye'ye ve dünyaya duyurduk."

Özel, halka yönelik yardımları sıralayarak, "Belediye imkanlarıyla önce ilk sıcak çorbayı, sonra ilk ekmeği, ardından seyyar mutfaklarla yemek dağıttık. Dünyadan ve Türkiye'den gelen yardımları dağıtarak aylar süren çalışmalar sonucunda buraya ve Kahramanmaraş'a sahip çıkmaya çalıştık." dedi.

Parti Binasında, Genel Seçim Mesajı Verdi

Özel, sonrasında partisinin Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, CHP'li belediyelerin tüm deprem bölgesine ulaşmaya çalıştığını belirtti.

"CHP, milletin partisidir"

Özgür Özel, "Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum: Önümüzdeki genel seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanacağız, milletvekilliğini de kazanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu gün gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olacak." cümleleriyle iddialı bir mesaj verdi.

Hayatını Kaybeden Ailelerle Bir Araya Geldi

Konuşmasının ardından, Özel, basına kapalı programda depremde hayatını kaybeden ailelerle bir araya geldi.