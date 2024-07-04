Özgür Özel ve milletvekillerinin katılımıyla Sinan Ateş davası 4. gününde devam Ediyor

İstanbul'da görülen Sinan Ateş cinayeti davasının dördüncü duruşması, siyasi liderlerin katılımıyla devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sercan Hamşıoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, davaya müşteki olarak katılan Ayşe Ateş'in yanında yer aldı. Ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Murat Bakan ile CHP Milletvekili Sibel Suiçmez de duruşma salonundaydı.

Doğukan Çep'e Uyarı

Mahkeme başkanı, duruşmanın başlangıcında tutuklu sanık Doğukan Çep'in önceki celselerde jandarma nezaretinde tuvalet ihtiyacı için salondan çıkarıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturan izleyicilere tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığını belirtti ve Çep'i uyardı.

Duruşma, Doğukan Çep'in kasten öldürmeye yardım suçlamasıyla yargılandığı otel olayına odaklanan Alper Atay'ın avukatının savunmasıyla başladı. Avukat Engin Çelebi, müvekkilinin suça karışmadığını ve olay tarihinde otelde bulunduğunu savundu. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise duruşma öncesinde, yaşadıklarını anlatmak için sabırsızlandığını belirterek, adaletin sağlanmasını beklediğini dile getirdi.

Özgür Özel: Adalet İçin Mücadele Devam Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu süreçte ailenin yanında olmaya devam edeceğiz. Adaletin sağlanması için gereken her şeyi yapacağız" dedi. Özel, Sinan Ateş'in ailesine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.