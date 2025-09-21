Özgür Özel Yeniden CHP Genel Başkanı — 22. Olağanüstü Kurultay

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. 1127 delegeden 917 oy kullanıldı; 835 geçerli, 82 geçersiz oy çıktı.

Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde süren 22. Olağanüstü Kurultayında yeniden genel başkanlığa seçildi.

Oy kullanımı ve sonuç

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultayın gündemi

Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.

