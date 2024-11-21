Pakistan, 1 Yılda 757 Bin Afgan Düzensiz Göçmeni Sınır Dışı Etti

Pakistan'dan Çarpıcı Düzensiz Göçmen Rakamı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2023 ile Ekim 2024 arasında 757 bin 8 düzensiz Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, haftalık basın toplantısında, Pakistan'da yasa dışı olarak bulunan Afganların geri dönme sürecinin hâlâ devam ettiğini belirtti.

Gönüllü Dönüşler de Var

Beluç, geri gönderilenler arasında gönüllü olarak yurtlarına dönenlerin de bulunduğunu vurgulayarak, “Kasım 2023'ten Ekim 2024'e kadar 757 bin düzensiz Afganistanlı göçmen ülkelerine geri gönderildi.” dedi.

Güvenlik Endişeleri ve Sınır Dışı Uygulamaları

Pakistan, militan saldırılarındaki artışları gerekçe göstererek, ülkede yasa dışı kalan tüm yabancıların sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Temmuz 2024'te Pakistan'ı ziyaret etmiş ve burada Afganlar için daha uzun vadeli çözümlere yönelik çabaların artırılması çağrısında bulunmuştu.

Ağustos 2021'den Beri Süregelen Sorunlar

Afganistan'da Ağustos 2021'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar ortaya çıktı. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP)'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve Kabil yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise bu iddiaları reddederek, ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgileri bulunmadığını savunuyor.

Sınır Dışı Süreci 1 Kasım'a Kadar Tamamlanacak

İki ülke arasında yaşanan tartışmalar sürerken, Pakistan hükümeti, Ekim 2023 başında kayıt dışı yaşayan 1 milyon 700 bini aşkın düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların sınır dışı edileceği hususu da kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.