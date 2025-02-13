Pakistan Başbakanı Şerif'ten Erdoğan'a Övgü: İslam Dünyasının Lideri

Pakistan Başbakanı Şerif, yaptığı açıklamada Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Burada çok büyük bir lider var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin derinliğini ve Erdoğan'ın uluslararası arenadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Başbakan Şerif'in bu tarz bir takdiri, iki ülke arasındaki güçlü bağları pekiştirmenin yanı sıra, İslam dünyasında liderlik konusundaki görüş birliğini de simgeliyor.

Erdoğan, bölgesel ve küresel meselelerdeki liderliği ile dikkat çekerken, Şerif'in ifadeleri, onun bu konudaki yetkinliği ve kabul görmesini bir kez daha dile getirdi.