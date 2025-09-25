Pakistan'da PUBG Bağımlısı Gence 100 Yıl Hapis Cezası

Lahor'da PUBG'ye bağımlı olduğu ileri sürülen 17 yaşındaki Zain Ali, annesi ve üç kardeşini öldürmekten 100 yıl hapis ve 4 milyon rupi para cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:21
Lahor'da aile katliamı ve mahkeme kararı

Pakistan'ın Lahor kentinde görülen davada, mahkeme PUBG isimli çevrim içi oyuna bağımlılığı olduğu öne sürülen genç hakkında kararını açıkladı. Habere göre, 17 yaşındaki sanık Zain Ali ailesinin dört üyesini öldürmekten toplam 100 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı duyuran Yargıç Riaz Ahmed, cinayetin 2022'de işlendiğini belirtti. Yargıcın ifadelerinde olay sırasında sanığın 14 yaşında olduğu vurgulandı ve her bir ölüm için 25'er yıl hapis ile birlikte 4 milyon rupi (yaklaşık 45 bin dolar) para cezası verildiği aktarıldı.

Yargıç Ahmed'in açıklaması şöyle: 'Sanık, çevrim içi bir oyunun etkisi altında ailesinin tamamını acımasızca öldürdü. Yaşı nedeniyle idam cezası yerine hapis cezası alıyor.' Bu sözler mahkemenin karar gerekçesi hakkında bilgi veriyor.

Soruşturma kapsamında, sanığın popüler çevrim içi oyun PUBG'ye bağımlı olduğu ve cinayetleri oyunun etkisi altında işlediği kaydedildi. PUBG, hayatta kalma temalı bir çevrim içi savaş oyunu olup amacı, oyuna katılanların rakipleri eleyerek birinci olmasıdır.

Yerel basın kuruluşu Dawn'un aktardığı bilgilere göre mahkeme kararı ve ceza detayları halkla paylaşıldı. Olay, Pakistan'da gençler ve çevrim içi oyunlar arasındaki ilişki üzerine tekrar tartışmaları gündeme getirdi.

