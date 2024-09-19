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Pakistan'dan Lübnan'daki Terör Saldırılarına Kınama

Pakistan, Lübnan'daki telsiz ve çağrı cihazı patlamalarını sert bir şekilde kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 16:33
Pakistan'dan Lübnan'daki Terör Saldırılarına Kınama

Pakistan, Lübnan'daki Terör Olaylarını Kınadı

Pakistan, Lübnan'da meydana gelen telsiz ve çağrı cihazı patlamalarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, basına yaptığı açıklamada bu tür terör saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

İsrail'in Rolüne Dikkat Çekildi

Beluç, terör saldırılarının İsrail'in bölgedeki "endişe verici tutumunun" bir yansıması olduğunu iddia ederek, siber ve elektronik cihazların terör amacıyla kullanılmasının kesinlikle kınanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'a Destek ve Uluslararası Adalet Çağrısı

Pakistan, Lübnan'ın bağımsızlığına desteğini yinelerken, uluslararası topluma İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri için hesap vermesi gerektiği çağrısında bulundu.

Lübnan'daki Patlamaların Ardından Gelinen Nokta

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı olarak meydana gelen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin 800 kişi de yaralanmıştır. Ayrıca 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucunda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 450'den fazla kişi yaralanmıştır. Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail'i sorumlu tutmakta, fakat bu ülkeye ait henüz bir açıklama yapılmamıştır.

İki ülke arasındaki gerginliğin arttığı bir ortamda, İsrail ile Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana çeşitli çatışmalar devam etmektedir.

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