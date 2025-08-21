Pakistan ve Çin, CPEC ile Ekonomik İşbirliği ve Yatırımları Genişletmede Anlaştı

Pakistan ve Çin, CPEC kapsamındaki işbirliğini ve yatırımları genişletme kararı aldı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile başkent İslamabad'da bir araya geldi. Görüşme sonrası yayımlanan ortak basın açıklamasında, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında yeni projelerin başlatılması ve ekonomik işbirliği ile yatırımların genişletilmesi konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

Dar, Vang ile "Bugün karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren birçok konuda verimli ve kapsamlı görüşmeler yaptık. Bir önceki Stratejik Diyalog görüşmesinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdik. Ayrıca CPEC (Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru), ticaret ve yatırım, bilim ve teknoloji, halklar arası işbirliği dahil olmak üzere tüm ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Dar, ayrıca Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısı'na işaret ederek, "Bu girişimler, bölgesel barış, istikrar ve refahı teşvik etme ve Pakistan-Çin dostluğunun getirilerini bölgedeki ve uzaktaki diğer ülkelerle paylaşma konusundaki ortak kararlılığımızı ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vang Yi, görüşmede CPEC projelerinde görev yapan Çinli işçi ve mühendislerin güvenliğinin sağlanması yönünde Pakistan hükümetinden çabaların sürdürülmesini talep etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD merkezli X platformundaki resmi hesap üzerinden yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin "bölgesel barış ve istikrar için önemli" olduğu vurgulandı. Açıklamada Vang ve Dar'ın görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldığı belirtildi.