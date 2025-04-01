Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü

Palandöken'de 105 Santimetre Kar Kalınlığı

Kayak tutkunlarının gözdesi olan Palandöken, bu sezon en fazla kar kalınlığını 105 santimetre ile belirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiye göre, Türkiye'deki diğer kayak merkezleri de kar kalınlıklarıyla dikkat çekiyor.

Kar Kalınlıkları

İşte kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları:

Palandöken: 105 santimetre

Ergan: 103 santimetre

Sarıkamış: 76 santimetre

Konaklı: 55 santimetre

Nemrut: 47 santimetre

Kartalkaya: 41 santimetre

Yıldız: 20 santimetre

Zigana: 17 santimetre

Hakkari: 17 santimetre

Uludağ: 15 santimetre

Yalnızçam: 12 santimetre

Gevaş Abalı: 8 santimetre

Hesarek: 6 santimetre

Akdağ: 2 santimetre

Kayak Merkezlerinde Hava Durumu

Kayak merkezlerinde hava durumu ise şu şekildedir:

Palandöken: SY14

Ergan: SY36

Sarıkamış: SY26

Konaklı: SY14

Nemrut: KSY45

Kartalkaya: GSY07

Yıldız: GSY69

Zigana: GSY1219

Hakkari: KSY-34

Uludağ: GSY24

Yalnızçam: SY211

Gevaş: SY410

Hesarek: KSY17

Akdağ: GSY510

(SY: Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)