Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü

Palandöken'de 105 Santimetre Kar Kalınlığı
Kayak tutkunlarının gözdesi olan Palandöken, bu sezon en fazla kar kalınlığını 105 santimetre ile belirledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiye göre, Türkiye'deki diğer kayak merkezleri de kar kalınlıklarıyla dikkat çekiyor.
Kar Kalınlıkları
İşte kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları:
- Palandöken: 105 santimetre
- Ergan: 103 santimetre
- Sarıkamış: 76 santimetre
- Konaklı: 55 santimetre
- Nemrut: 47 santimetre
- Kartalkaya: 41 santimetre
- Yıldız: 20 santimetre
- Zigana: 17 santimetre
- Hakkari: 17 santimetre
- Uludağ: 15 santimetre
- Yalnızçam: 12 santimetre
- Gevaş Abalı: 8 santimetre
- Hesarek: 6 santimetre
- Akdağ: 2 santimetre
Kayak Merkezlerinde Hava Durumu
Kayak merkezlerinde hava durumu ise şu şekildedir:
- Palandöken: SY14
- Ergan: SY36
- Sarıkamış: SY26
- Konaklı: SY14
- Nemrut: KSY45
- Kartalkaya: GSY07
- Yıldız: GSY69
- Zigana: GSY1219
- Hakkari: KSY-34
- Uludağ: GSY24
- Yalnızçam: SY211
- Gevaş: SY410
- Hesarek: KSY17
- Akdağ: GSY510
(SY: Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)