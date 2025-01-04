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Palandöken Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 122 Santimetreye Ulaşarak Zirvede

Palandöken, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığıyla 122 santimetre ile ön plana çıktı. İşte diğer merkezlerdeki kar kalınlıkları.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:17
Palandöken Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 122 Santimetreye Ulaşarak Zirvede

Palandöken Kayak Merkezinde Büyüleyici Kar Kalınlığı

Kayak tutkunları için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de 122 santimetre olarak kaydedildi.

Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Kalınlıkları

Palandöken'i takip eden diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları şöyle; Ergan 95 santimetre, Konaklı 90 santimetre, Kartalkaya 86 santimetre, Nemrut 83 santimetre, Yıldız Dağı 70 santimetre ve Davraz 64 santimetre.

Listede yer alan diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları ise şöyle sıralandı: Uludağ 58 santimetre, Zigana 54 santimetre, Saklıkent 52 santimetre, Erciyes 50 santimetre, Çambaşı 44 santimetre, Sarıkamış ve Murat Dağı 43 santimetre, Mersivan, Hakkari ve Hesarek 41 santimetre, Denizli 36 santimetre, Yedikuyular 33 santimetre, Ilgaz 22 santimetre, Gevaş Abalı 19 santimetre, Yıldıztepe 16 santimetre, Yalnızçam 14 santimetre, Keltepe 6 santimetre, Ladik Akdağ ise 4 santimetre olarak ölçüldü.

Hava Sıcaklıkları Tahminleri

Kış sporlarına ev sahipliği yapan bu merkezlerde, hava sıcaklıkları şu şekilde tahmin ediliyor:

  • Palandöken: En düşük: -6°C, En yüksek: -2°C
  • Ergan: En düşük: -5°C
  • Kartalkaya: En düşük: -20°C
  • Konaklı: En düşük: -7°C, En yüksek: -2°C
  • Yıldız Dağı: En düşük: -34°C
  • Saklıkent: En düşük: -32°C
  • Uludağ: En düşük: -24°C
  • Mersivan: En düşük: -5°C
  • Erciyes: En düşük: -6°C
  • Çambaşı: En düşük: -3°C

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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