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Panama ve Kolombiya Liderlerinden Önemli Görüşme: Göç ve İklim Krizi Masada

Panama Devlet Başkanı Mulino, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile göç ve iklim krizi konularını görüştü. Elektrik Enterkonneksiyon Projesi detayları da ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 23:35
Panama ve Kolombiya Liderlerinden Önemli Görüşme: Göç ve İklim Krizi Masada

Panama Devlet Başkanı Mulino, Kolombiya Lideri Petro ile Bir Araya Geldi

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesine resmi ziyarette bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, başkent Panama'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Palacio de las Garzas'ta bir araya geldi.

Göçmenler ve İşbirliği

Mulino, görüşmenin ardından Panama basınına yaptığı açıklamada, "Kolombiya lideri Petro ile göçmenlere insani muamele konusunda işbirliği yapmada mutabık kaldık. Tersine göçün her iki ülkeye getirdiği sorunları ayrıntılı şekilde değerlendirdik," ifadelerini kullandı.

Elektrik Enterkonneksiyon Projesi

İki ülke arasında yapılması planlanan Elektrik Enterkonneksiyon Projesine de değinen Mulino, "Bu sadece Panama ve Kolombiya'yı bir veya birkaç enerji hattıyla entegre etmek değil, aynı zamanda iklim krizi ile bağlantılı ortak sorunlarımızı daha geniş bir perspektifte çözmek anlamına geliyor," dedi.

İklim Krizi ve Güvenlik Konuları

Mulino, iklim krizine dikkat çekerek, küresel bir çözüm bulunmaması durumunda bunun insanlığın sonunu getirebileceği konusunda Petro ile hemfikir olduklarını belirtti. Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Basın Birimi, iki liderin göç, iklim krizi, uyuşturucu kaçakçılığı, güvenlik ve enerji konularını detaylı bir şekilde ele aldığını duyurdu.

Uzun Süredir Beklenen Proje

Elektrik Enterkonneksiyon Projesi, Panama ve Kolombiya'nın elektrik şebekelerini birleştirmeyi hedefleyen önemli bir altyapı projesi olarak tanımlanıyor. Ancak, her iki ülkenin siyasi iradesi tarafından desteklenmesine rağmen, bu proje yıllardır hayata geçirilemedi.

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