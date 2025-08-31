Panteion Üniversitesi EUROCRIM 2025'ten Desteğini Çekti: Filistin'e Destek

Panteion Üniversitesi EUROCRIM 2025 desteğini çekti

Panteion Üniversitesi, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrail üniversitesinden çok sayıda akademisyenin katılımına tepki olarak Avrupa Kriminoloji Derneği (ESC) tarafından düzenlenen EUROCRIM 2025 konferansına desteğini çektiğini açıkladı.

Karar ve gerekçe

Üniversite Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, 3-6 Eylül tarihlerinde Atina'da düzenlenecek olan ve 24'üncüsü gerçekleştirilecek ESC konferansına destek olma kararının 2021'de alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bugün uluslararası gündemde yaşanan dramatik gelişmeler çerçevesinde Senato, oy çokluğuyla Panteion Üniversitesinin EUROCRIM 2025 Konferansı'ndan desteğini çekmesine karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Panteion Üniversitesi Toplum ve Siyaset Bilimi Bölümü'nün akademik etik oluşturulması, insan haklarının korunması ile ırkçılıkla ve faşizmle mücadelede uzun bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekildi. Metinde şu ifadeler vurgulandı: "Bu nedenle, (üniversite) mevcut durumda savaş suçlarını destekleyen politikaları doğrudan ya da dolaylı yasallaştıran kurumlarla işbirliği yapmayı arzulamamaktadır. Böylesi kritik bir uluslararası durumda savaş suçu karşısında tarafsızlığın anlamı yoktur. Panteion Üniversitesi, desteğini çekerek asgari sorumluluğunu üstlenmektedir."

Senato üyesinden açıklama

Üniversite Senatosu Üyesi Dimitris Christopoulos da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Senatonun toplantısının tek bir gündeminin bulunduğunu belirterek, "İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan ve bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin sağlamlaştırılmasına yönelik araştırmalara fon sağlayan İsrail üniversitesinden çok sayıda akademisyenin konferansa katılacak olmasını protesto etmek amacıyla üniversitemizin kriminoloji alanındaki uluslararası konferanstan desteğini çekmesi." ifadesini kullandı.