DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.468.767,45 -0,1%

Panteion Üniversitesi EUROCRIM 2025'ten Desteğini Çekti: Filistin'e Destek

Panteion Üniversitesi, İsrail üniversitesinden çok sayıda akademisyenin katılımı nedeniyle EUROCRIM 2025 konferansından desteğini çekti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:51
Panteion Üniversitesi EUROCRIM 2025'ten Desteğini Çekti: Filistin'e Destek

Panteion Üniversitesi EUROCRIM 2025 desteğini çekti

Panteion Üniversitesi, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren İsrail üniversitesinden çok sayıda akademisyenin katılımına tepki olarak Avrupa Kriminoloji Derneği (ESC) tarafından düzenlenen EUROCRIM 2025 konferansına desteğini çektiğini açıkladı.

Karar ve gerekçe

Üniversite Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, 3-6 Eylül tarihlerinde Atina'da düzenlenecek olan ve 24'üncüsü gerçekleştirilecek ESC konferansına destek olma kararının 2021'de alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Bugün uluslararası gündemde yaşanan dramatik gelişmeler çerçevesinde Senato, oy çokluğuyla Panteion Üniversitesinin EUROCRIM 2025 Konferansı'ndan desteğini çekmesine karar verdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Panteion Üniversitesi Toplum ve Siyaset Bilimi Bölümü'nün akademik etik oluşturulması, insan haklarının korunması ile ırkçılıkla ve faşizmle mücadelede uzun bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekildi. Metinde şu ifadeler vurgulandı: "Bu nedenle, (üniversite) mevcut durumda savaş suçlarını destekleyen politikaları doğrudan ya da dolaylı yasallaştıran kurumlarla işbirliği yapmayı arzulamamaktadır. Böylesi kritik bir uluslararası durumda savaş suçu karşısında tarafsızlığın anlamı yoktur. Panteion Üniversitesi, desteğini çekerek asgari sorumluluğunu üstlenmektedir."

Senato üyesinden açıklama

Üniversite Senatosu Üyesi Dimitris Christopoulos da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Senatonun toplantısının tek bir gündeminin bulunduğunu belirterek, "İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan ve bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin sağlamlaştırılmasına yönelik araştırmalara fon sağlayan İsrail üniversitesinden çok sayıda akademisyenin konferansa katılacak olmasını protesto etmek amacıyla üniversitemizin kriminoloji alanındaki uluslararası konferanstan desteğini çekmesi." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail: Gazze'de bulunan cenazelerden biri Idan Shtivi'ye ait
2
Uzmanlardan Uyarı: İnternette "mucize" Ürünler Cilde Zarar Verebiliyor
3
Su Ürünleri Planlaması 16 Türe Çıktı, Uluslararası Öğrenciler 3 Milyar Dolara Yaklaştı
4
Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklu
5
Bakan Uraloğlu: 5G İhalesi 16 Ekim'de — 1 Nisan 2026'da Hizmet Başlıyor
6
Rodos'ta İsrail Karşıtı Protestoda Polis Müdahalesi: Gösterici Suç Duyurusunda
7
Seydikemer'de Tırla Çarpışma: Adem Yaman Hayatını Kaybetti

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta