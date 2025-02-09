Papa Franciscus, Nefes Darlığı Nedeniyle Konuşmasını Yardımcısının Tamamlamasına İzin Verdi

Papa Franciscus Üzerindeki Yükü Hissetti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan’da yönettiği ayin sırasında nefes almakta güçlük çektiğini açıkladı. Bu durum karşısında, yanındaki yardımcısından konuşmasını tamamlamasını istemek zorunda kaldı.

Bronşit ve Yorgunluk

Papa, Katolik aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel "Jübile" yılı çerçevesinde, farklı meslek gruplarından yaklaşık 30 bin askeri delegasyonu kabul etmek amacıyla özel bir ayin düzenledi. Ancak, bronşit rahatsızlığı nedeniyle hafta başından bu yana bazı görüşmelerini ertelemek zorunda kalan 88 yaşındaki Papa'nın, ayin sırasında yorgun olduğu belirtildi.

Ayin Sırasında Duygusal Anlar

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda yapılan özel ayin, soğuk hava koşulları altında yaklaşık 2 saat sürdü. Papa, ayin sırasında "Özür dilerim, nefes almakta güçlük çekiyorum" diyerek yardımcısından destek aldı.

Güvenlik Güçlerine Mesajı

Papa Franciscus, güvenlik güçlerine yönelik konuşmasında, "Hizmetinizin ve eylemlerinizin amacını gözden kaçırmamanızı rica ediyorum. Hayatı desteklemek, hayat kurtarmak, hayatı her zaman savunmaktır. Sizden lütfen uyanık olmanızı rica ediyorum. Savaş ruhunu besleme cazibesine karşı uyanık olun." ifadelerini kullandı. Ayrıca, silahlı kuvvetlerdeki hizmetin yalnızca meşru savunma amacıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm Dünyada Barış İçin Dua

Ayin son bölümünde, Papa inananları Ukrayna, Filistin, İsrail, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kivu bölgesi ve Sudan'da barış için dua etmeye çağırdı ve "Her yerde silahlar sussun" dedi. Bu sözler, günümüzün en büyük barış arzularını dile getiriyor.