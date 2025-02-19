Papa Franciscus'un Sağlık Durumu: Oksijen Desteği Olmadan Nefes Alabiliyor

Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Hakkında Güncel Bilgiler

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yapılan son açıklamalara göre, Papa'nın ek oksijen desteğine ihtiyaç duymadığı ve kendi kendine nefes alabildiği belirtildi.

14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa'nın sağlık durumu stabil seyrediyor. Dün gece hastanede geçirilen süreçte, Papa'nın rahat bir gece geçirdiği ve sabah kahvaltı yapabildiği ifade edildi. Ayrıca, Papa'nın yatağından kalkıp doğrulabildiği ve kalp sağlığının iyi olduğu aktarıldı.

Vatikan'dan Yapılan Açıklamalar

Vatikan tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Papa'nın klinik durumu stabil seyretmektedir. Sağlık ekibi tarafından değerlendirilen kan testlerinde hafif bir iyileşme gözlemlenmiştir" ifadeleri yer aldı. Kahvaltının ardından bazı gazeteleri okuyan Papa, en yakın çalışma arkadaşları ile de işlerine devam etti.

Öğleden sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa'yı ziyaret ederek 20 dakika baş başa görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Meloni, hükümeti ve İtalyan milleti adına Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında, Papa'nın sağlığının iyi olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Meloni, "Her zamanki gibi şakalaştık; kendisine has mizah anlayışını kaybetmemiş" dedi.

Uzmanlardan Değerlendirmeler

La Repubblica gazetesine açıklamada bulunan Prof. Dr. Massimo Andreoni, Papa'nın yaşadığı rahatsızlığın yaşlı nüfusta sıkça karşılaşılan bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. Ayrıca, Papa'nın sağlık durumunun karmaşık olmasının nedeninin farklı mikroplardan kaynaklandığını ifade etti.

Şu anda, Papa'nın ateşinin olmaması ve faaliyetlerine devam etmesi, tedaviye olumlu yanıt verdiğine işaret ediyor. Uzman, yeniliklerle dolu bir tedavi sürecinin içinden geçen Papa'nın kardiyovasküler sisteminin de sağlıklı olduğunu belirtti.

Papa'nın Son Sağlık Sorunları

Papa Franciscus, katoliklerin ruhani lideri olarak görev aldığı 2013 yılından beri sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2021'de geçirdiği kalın bağırsak ameliyatının ardından bu yıl içinde iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Son dönemde diz ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Papa, iki etkinliğinde bronşit geçirdiğini ve nefes almanın zorlaştığını belirtmişti.