Papa Franciscus'un Sağlık Durumunda Hafif İyileşme Belirtiliyor

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve devlet başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunda kademeli ve hafif iyileşme gözlemlendiğini duyurdu.

88 yaşındaki Papa, geçen ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 23 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde tedavi görmekte. Hastaneye yattığı sırada çift taraflı zatürre teşhisi konuldu. Vatikan tarafından yapılan son açıklamada, "Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Papa'nın ateşi yoktur. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir" ifadelerine yer verildi.

Papa'nın doktorlarının, hastalığın seyrine ilişkin tahminlere ihtiyatla yaklaştığı belirtiliyor. Kaydedilen bilgilere göre, Papa sabah saatlerini dua ederek geçirmekte, öğleden sonra ise ara ara çalışmakta ve dinlenmektedir.

Papa Franciscus'un Hastanede Geçirdiği Süreç

Papa, 14 Şubat tarihinden bu yana hastanede tedavi görüyor. 9 ve 12 Şubat tarihlerinde halka açık etkinliklerde bronşit belirtileri göstermiş ve nefes almakta zorluk çektiğini belirtmişti. Bu sebeple, konuşma yapamadı ve metinlerin yardımcıları tarafından okunmasını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirildi. Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini açıkladı.

22 Şubat'da ise astım krizi geçiren Papa'nın durumu kritik olarak kaydedildi. Ancak 26 ve 27 Şubat tarihlerinde yapılan açıklamalarda iyileşme kaydedildiği belirtildi. 28 Şubat'ta bronkospazm krizi yaşayan Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığı, mekanik ventilasyon başlatıldığı ve tedaviye olumlu yanıt alındığı not edildi.

Durumu 1-2 Mart tarihlerinde stabil kalmaya devam etti. Ancak 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçiren Papa, invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden alındı. 4 Mart'tan bu yana ise Papa'nın durumu stabil bir seyir izlemekte.