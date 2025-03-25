Papa Franciscus, Zatürre Sürecinde İki Kez Ölümden Döndü

Papa'nın Hastanede Geçirdiği Zorlu Süreç

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede kaldı. Bu süre zarfında, özellikle 28 Şubat akşamı yaşadığı bronkospazm krizi, onun için hayati bir tehlike oluşturdu.

Doktorun Açıklamaları

Papa'nın doktoru Profesör Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda, 28 Şubat akşamının en zor ve sıkıntılı an olduğunu belirtti. Alfieri, "Durumu aniden kötüleşti. Kötüydü. 14 gündür hastanedeydi ve bronkospazm geçiriyordu. İlk defa etrafındaki bazı insanların gözlerinde yaş gördüm," dedi.

Hayati Karar

Alfieri, tedavi seçeneklerini değerlendiren Papaya, "Ya tedaviyi sonlandırıp kendisinin gitmesine izin verilecek ya da mevcut tüm ilaç ve terapileri kullanarak tedaviye devam edilecekti. Karar, her zaman Papa'ya aittir. 'Her şeyi dene, vazgeçme' dedi," ifadelerini kullandı.

Riskli Anlar

Papa'nın hastalığı sırasında bilincinin yerinde olduğunu belirten Alfieri, "O akşam çok korkunçtu. Acı çektiğini görüyorduk. Bize ilk günden itibaren kendisine hakikat neyse onu söylememizi istedi," dedi. Ayrıca, Papa'nın yemek yerken yaşadığı kusma nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği, bu durumun da önemli bir kritik an olduğunu vurguladı.

Taburcu Olma Süreci

Papa, taburcu olduktan sonra 2 aylık bir nekahet dönemi geçirmesi gerektiğini belirten Alfieri, "Yeni enfeksiyonlara taşıyıcı olabilecek kalabalık gruplarla temastan kaçınması gerekiyor," şeklinde konuştu. 23 Mart'ta Vatikan’daki konutuna dönen Papa, Papalık Küçükleri Koruma Komisyonu genel kuruluna katılanlara mesaj gönderdiğinde, Kilisenin istismar mağdurlarına misafirperverlik ve bakım sunması gerektiğinin altını çizdi.

Papa Franciscus’un Sağlık Süreci

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihindeki etkinliklerde bronşit geçirerek konuşma yapamadı. 14 Şubat'da hastaneye kaldırılması sonrası solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon belirlendi. 18 Şubat'ta çift taraflı zatürre geliştiği açıklandı. Sonunda 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi. Ancak 4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri gösterdi.