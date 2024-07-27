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Paris 2024 Medya Merkezi Patlama Riski Nedeniyle Kapatıldı

Paris 2024 Olimpiyatları için medya merkezinin bulunduğu alan, patlama riski nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:43
Paris 2024 Medya Merkezi Patlama Riski Nedeniyle Kapatıldı

Paris 2024 Medya Merkezi Olası Patlama Riski Altında

Fransız güvenlik birimleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları süresince basın mensuplarına hizmet veren Paris Medya Merkezi'nin yer aldığı bölgeyi patlama riski dolayısıyla bir süreliğine kapattı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Bölgeye giriş çıkışlar yasaklanırken, Paris Kongre Merkezi önünde polis ekipleri güvenlik şeridi oluşturdu. Gazeteciler ve vatandaşlar, güvenlik nedenleriyle uzaklaştırıldı.

Patlama Riski Açıklanmadı

P patlama riskine dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bir süre sonra polis, alanı yaya trafiğine açarak medya merkezi için giriş çıkışları tekrar başlattı.

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