Paris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği

Büyükelçi Yunus Demirer'in ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonunda İstiklal Marşı ve La Marseillaise okundu; Demirer önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:54
Paris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği

Paris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Tören, İstiklal Marşı ve La Marseillaise'in okunmasıyla başladı.

Demirer'in Konuşması

Büyükelçi Yunus Demirer ev sahipliğinde gerçekleşen programda Demirer, "Değerli misafirlerimiz, bugün tarihimizin altın halkalarından birini, Büyük Zafer'in 103. yılını kutluyoruz." dedi.

Demirer, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz'un, verilen büyük mücadelenin ardından Dumlupınar'da zafere taşındığını belirtti.

Milletin, 30 Ağustos'ta kazanılan zaferle bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Demirer, "Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." diye konuştu.

Demirer, 30 Ağustos'un yalnızca bir tarih olmadığını vurgulayarak, "En zor koşullarda bir millettin zorlukları aşarak, egemenliğini inşa etme kararlığını temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'nin 1 asır önce hayal edilemez milli savunma kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Demirer, Türkiye'nin milli savunma sanayisinin, ordunun ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini karşılayarak Türk milleti için gurur kaynağı haline geldiğini söyledi.

Demirer, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk ordusunun hem Türkiye'yi koruduğunu hem de dünyanın farklı bölgelerindeki istikrara ve barışa katkı sağladığını vurguladı.

Katılımcılar

Resepsiyona, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Askeri Ataşe Albay Yusuf Kılıç, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu, Fransız Kara Kuvvetleri Genelkurmayı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Subay Jerome Remanjon, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Andre Petillot, Senato Başkanı Gerard Larcher'nin Uluslararası İlişkiler Özel Temsilcisi Christian Cambon ve çok sayıda davetli katıldı.

