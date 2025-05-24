Paris'te İsrail'e Yaptırım Çağrısı: Gösteriler Yükseliyor

Paris'te Yaptırım Çağrısıyla İlgili Gösteri Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze'de devam eden soykırıma karşı İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Borsa Meydanı'nda başlayan eyleme, pek çok Filistin destekçisi katıldı ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara karşı tepkilerini dile getirdi.

Göstericiler, Fransa hükümetine, Tel Aviv yönetimine yaptırım uygulama çağrısında bulundu ve Gazze'ye insani yardım kamyonlarının geçişine izin verilmesi talebinde bulundu.

Etkinlik sırasında, boş tencere ve kaşıklar taşıyan katılımcılar, Gazze'deki kıtlık durumuna dikkat çekerek, "İsrail katil, Macron suç ortağı" ve "Gazze'de soykırım var, sessiz kalmayacağız" sloganları attılar.

Eylemciler, taşıdıkları pankartlarda ise, "İşgal etmek bir suç, direnmek ise bir haktır. İsrail, Filistin'den git" ve "Gazze'ye kamyonların geçişine izin verin" ifadelerine yer verdiler.

Gösteride yer alan Myriem adlı 44 yaşındaki bir katılımcı, Fransa hükümetinin Gazze'deki saldırılar karşısındaki politikasını desteklememek için eyleme katıldığını belirtti. Ayrıca, acı çeken Filistin halkına destek vermek için sokağa inmenin önemli olduğunu vurguladı.

Myriem, Gazze'ye daha fazla yardımın girişine izin verilmesini "skandal" olarak tanımlayarak, "2025 yılında bir halka bu nasıl yapılır? İnsanları kasten aç bırakmak gerçekten insanlık dışı." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya şampiyon yazılı tişört ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaraylı futbolcular ısınmaya şampiyon yazılı tişört ile çıktı.