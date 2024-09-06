Pavel Durov Fransa'daki Gözaltı Sürecini Eleştirdi

Telegram’ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Fransa'da yaşadığı gözaltı süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Durov, sürecin kendisi için "şaşırtıcı" olduğunu ifade etti.

Yanlış Yaklaşım

Durov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir CEO'yu yönettiği platformdaki kullanıcıların işlediği suçlardan dolayı suçlamak için akıllı telefon öncesi dönemdeki yasaları kullanmak yanlıştır." dedi.

Pek Çok Seçenek Varken Nasıl Suçlanabilir?

Fransız makamlarının Telegram'dan yanıt alamadıkları için kendisini suçladıklarını belirten Durov, "Bu durum birkaç açıdan şaşırtıcıydı." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) kapsamında her zaman taleplere yanıt verdiklerini vurguladı.

Teknolojinin Zorlukları

Durov, inovasyon sürecinin zorluklarından bahsederek, "Hiçbir yenilikçi, geliştirdiği araçların kötüye kullanılmasından kişisel olarak sorumlu tutulabileceğini bilerek yeni araçlar üretemez." diye konuştu.

Fransa'daki Gözaltı Süreci

Durov, 24 Ağustos’ta Paris’teki Bourget Havaalanı’nda özel jetinden indiğinde gözaltına alındı. Paris Savcılığı, Durov hakkında 12 farklı suçlama bulunduğunu ve 96 saatlik gözaltından sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. 5 milyon avro kefaletle tutuksuz yargılanma kararı alındı ve kendisine Fransa'dan çıkış yasağı getirildi.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Durov, Telegram’ın kullanıcı sayısının 950 milyon kişiye ulaştığını ve bu durumun suçlular tarafından suistimalleri artırabileceğini belirtirken, yaşanan olayların Telegram'ı ve sosyal ağ endüstrisini daha güvenli ve daha güçlü hale getireceğini umduğunu ifade etti.