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Pazar tatili ve ucuz ekmek müjdesi! Murat Kurum: Fırıncılarla el ele vereceğiz

İstanbul'un gelecek belediye başkan adaylarından biri olan Murat Kurum, fırıncılarla bir araya gelerek çeşitli vaatlerde bulundu. Kurum'un planları arasında fırıncılık sektöründe yeni düzenlemeler, 'Pazar Tatili' uygulamasının hayata geçirilmesi ve ekmeğin daha uygun fiyatlarla satılması bulunuyor.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:29
Pazar tatili ve ucuz ekmek müjdesi! Murat Kurum: Fırıncılarla el ele vereceğiz

EKREM İMAMOĞLU İLE YARIŞAN MURAT KURUM'DAN DİKKAT ÇEKEN VAATLER

İstanbul'da gerçekleşen bir ankete göre, Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu ile kıyasıya bir yarış içinde olduğu belirtiliyor. Kurum'un seçilmesi halinde yapacağını söylediği dikkat çeken bir vaat daha geldi.

PAZAR TATİLİ UYGULAMASI FİRINLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Murat Kurum, Bağcılar'da fırıncılarla bir araya geldiği bir toplantıda, İstanbul'daki fırınlar için harekete geçeceklerini ve 'Pazar Tatili' uygulamasına geçileceğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul'da ekmeği ucuzlatmak için de çalışacaklarını belirtti.

FIRINLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER VE PAZAR TATİLİ

Murat Kurum'un açıklamalarına göre, fırıncıların ve vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları çözmek için projeleri hazır. Kurum, ekmek fiyatlarında standart sağlanacağını ve ruhsatsız çalışan fırınlar için harekete geçileceğini vurguladı. Ayrıca, çalışanların dinlenmesi için 'Pazar Tatili' uygulamasının hayata geçirileceği ifade edildi.

EKMEK FİYATLARINI DÜŞÜRME VAADI

Murat Kurum, İstanbul'da ekmek fiyatlarının vatandaşları zorlamayacak bir seviyede olmasını sağlayacaklarını söyledi. Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların önüne geçeceklerini belirten Kurum, fırıncılar odasıyla işbirliği yaparak İstanbul'da ekmeği daha uygun hale getireceklerini ifade etti.

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