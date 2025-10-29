Pekin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu

Türkiye'nin 102. kuruluş yıldönümü Pekin Büyükelçiliği'nde kutlandı; Büyükelçi Selçuk Ünal, Türkiye-Çin ilişkilerinin tarihsel derinliğine ve işbirliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:55
Pekin Büyükelçiliği ev sahipliğinde resmi kutlama

Çin'de, Cumhuriyet'in 102. yılı Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonun ev sahibi Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal oldu.

Çin hükümetini temsilen Çin Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Çın Veyçing etkinlikte hazır bulundu. Törene Pekin'de görevli büyükelçiler, diplomatlar, askeri ataşeler, Çin kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Çin'de yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Ünal konuşmasında, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin İpek Yolu'ndaki temaslara ve alışverişlere dayanan derin bir tarihe sahip olduğuna işaret ederek, Çin'in bugün de Türkiye'nin üçüncü ve Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı.

Ünal, ilişkilerin karşılıklı saygı, çıkar ve adil ticaret ilkeleri temelinde geliştirilmesini hedeflediklerini, ticaret, enerji, turizm ve kültür alanlarında ikili işbirliğini güçlendirmeyi ve halklar arasında insani etkileşimleri artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 31 Ağustos-1 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak, iki liderin buluşmasının Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceğine ışık tuttuğunu söyledi.

Ünal ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 3 Eylül'de Pekin'de düzenlenen İkinci Dünya Savaşı anma törenine katıldıklarını anımsattı ve şunları dile getirdi: 'İkinci Dünya Savaşı'nda etkin bir tarafsızlık izleyen Türkiye, Çin'deki Büyükelçiliğini hiçbir zaman kapatmadı, Çin halkını son güne dek yalnız bırakmadı.'

Büyükelçi Ünal, Türkiye'nin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak bölgesinde ve ötesinde Filistin, Suriye, Ukrayna, Kafkasya, Asya ve Afrika gibi coğrafyalarda barış ve istikrar için etkin şekilde çalıştığını ve bu çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Ünal'ın vurgusu: 'Kısa zaman önce bir yüzyılı geride bırakarak "Türkiye Yüzyılı"na adım atan Türkiye Cumhuriyeti, az zamanda çok ve büyük işler başarmış, uluslararası camiada saygın bir yer edinmiştir. Genç nüfusu, dinamik ekonomisi, küresel çaptaki diplomatik etkinliği ve uluslararası barışa katkılarıyla Türkiye Cumhuriyeti, 1923'ten beri koruduğu azim, inanç ve kararlılıkla emin adımlarla yoluna devam edecektir.'

Konuşmasını sonlandırırken Büyükelçi Ünal, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın kurtuluşunda savaşmış tüm ecdadı saygı, minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.

