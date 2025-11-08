Pelitözü'nde Kilit Parke ile Cadde ve Sokaklar Yenileniyor

Bilecik Belediyesi, Pelitözü Mahallesi'nde kilit parke uygulamasıyla cadde ve sokakları yeniliyor; çalışmaların tamamlanmasıyla çamur ve toza son verilecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:46
Pelitözü'nde kilit parke çalışması cadde ve sokakları yeniliyor

Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Mahallesinde yürütülen kilit parke taşı uygulamasıyla cadde ve sokaklar baştan sona yenileniyor. Enerji ve doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayan uygulamalar, mahalle genelinde ulaşımı rahatlatmayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında Bülbül Sokak, Zirve Sokak, Çiçek Sokak ve mahalle girişindeki birçok ana ile ara yolda kilit parke döşeme işlemleri sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar çamur ve tozdan kurtulacak, yollar daha konforlu hale gelecek.

Muhtar ve sakinlerin memnuniyeti

Mahalle Muhtarı Osman Göçmen, yürütülen çalışmaları sevinçle takip ettiklerini belirterek, "Bilecik’imizin yeni mahallelerinden biriyiz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı ve ilgililerin destekleriyle cadde ve sokaklarımız kilit parke taşıyla güzelleştiriliyor. Artık çamur ve tozlu yollardan yürümek zorunda kalmayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de devam eden çalışmalarda görevli işçilere çay ikram ederek sevinçlerini paylaştı. Tamamlandığında proje, bölge halkına daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayacak.

