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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon sırasında bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:28
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Acı Kaybımız

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Şehit Askere İlk Müdahale

Açıklamaya göre, üs bölgesinde rahatsızlanan Sözleşmeli Er Kander Babür'e ilk müdahale derhal revirde yapıldı. Ardından, gerekli tetkik ve tedavi için helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede Yapılan Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen, Kander Babür kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlık Taziyelerini İletti

Bakanlık, "Bu olay bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yaşar Güler'in Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, Babür’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk milletine sabır diledi.

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