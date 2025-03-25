Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Önemli Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bu operasyon sırasında, teröristlere ait olan bir mağarada önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör Örgütüne Darbe

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen malzemelerin detaylarına ilişkin ek bilgi verilmezken, bu tür operasyonların terörle mücadeledeki kararlılığı artırdığı vurgulandı.