Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:09
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan Önemli Başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun detaylarını paylaştı. Bu operasyon sırasında, teröristlere ait olan bir mağarada önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör Örgütüne Darbe

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen malzemelerin detaylarına ilişkin ek bilgi verilmezken, bu tür operasyonların terörle mücadeledeki kararlılığı artırdığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmen açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı!
2
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
3
Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı
4
Yozgat'ta Hastalanan Buzağı, Otomobille Veterinere Taşındı
5
Hac Vizesi Olmadan Yola Çıkmayın: Bakanlık Uyarısı!
6
Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erdoğan’a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği