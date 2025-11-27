Pençe-Kilit: Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün Kızlarına Sürpriz Doğum Günü

Pençe-Kilit'te şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün kızları Ayşe Mina ve Aysima için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Vali Yılmaz Şimşek'in katılımıyla sürpriz doğum günü düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:29
Pençe-Kilit: Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün Kızlarına Sürpriz Doğum Günü

Pençe-Kilit: Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün Kızlarına Sürpriz Doğum Günü

Sorumlular ve yakınları çocuklara moral verdi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün kızları için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Organizasyon, çocukların yüzlerine mutluluk yansıtarak duygusal anlara sahne oldu.

Olayla ilgili hatırlatma olarak; Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen bir mağarada 6 Temmuz'da yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kalmış, hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si şehit olmuştu. Şehitlerden Ümit Üzüm'ün naaşı, 8 Temmuz Salı günü Kayseri'de düzenlenen törenin ardından defnedilmişti.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Programa Vali Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ile kız kardeşlerin arkadaşları katıldı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Ayşe Mina ve Aysima kardeşler, Şimşek çiftinin getirdiği hediyeleri açarken heyecanlarını gizleyemedi.

Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, çocuklara katılarak onlara unutulmaz bir an yaşattı ve Ayşe Mina ile Aysima'ya sağlıklı ömürler diledi. Program, Nasrettin Hoca gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

PENÇE-KİLİT HAREKAT BÖLGESİNDEKİ BİR MAĞARADA METAN GAZINDAN ETKİLENEREK ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ...

PENÇE-KİLİT HAREKAT BÖLGESİNDEKİ BİR MAĞARADA METAN GAZINDAN ETKİLENEREK ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT ÜZÜM’ÜN KIZLARI İÇİN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. AYŞE MİNA VE AYSİMA KARDEŞLERİN MUTLULUĞU YÜZLERİNE YANSIDI.

PENÇE-KİLİT HAREKAT BÖLGESİNDEKİ BİR MAĞARADA METAN GAZINDAN ETKİLENEREK ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
3
Samsun'da 'Aile Yılı' Kapsamında İki Önemli Çalıştay
4
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
5
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
6
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
7
Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?