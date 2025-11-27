Pençe-Kilit: Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm’ün Kızlarına Sürpriz Doğum Günü

Sorumlular ve yakınları çocuklara moral verdi

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün kızları için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Organizasyon, çocukların yüzlerine mutluluk yansıtarak duygusal anlara sahne oldu.

Olayla ilgili hatırlatma olarak; Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen bir mağarada 6 Temmuz'da yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 asker metan gazına maruz kalmış, hastaneye sevk edilen askerlerden 12'si şehit olmuştu. Şehitlerden Ümit Üzüm'ün naaşı, 8 Temmuz Salı günü Kayseri'de düzenlenen törenin ardından defnedilmişti.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edildi. Programa Vali Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek ile kız kardeşlerin arkadaşları katıldı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Ayşe Mina ve Aysima kardeşler, Şimşek çiftinin getirdiği hediyeleri açarken heyecanlarını gizleyemedi.

Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, çocuklara katılarak onlara unutulmaz bir an yaşattı ve Ayşe Mina ile Aysima'ya sağlıklı ömürler diledi. Program, Nasrettin Hoca gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

