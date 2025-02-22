Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar

Pendik'te Sürücüler Arasında Tornavidalı Kavga Görüntülendi

Pendik'in Güllübağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, servis sürücüsü ile kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine, servis sürücüsü kamyonetin önünü kesti ve eline aldığı tornavida ile kamyonet şoförüne saldırmaya çalıştı. Olay esnasında servis sürücüsünün yanında bulunan bir kadın, gerginliği sona erdirmek için araya girdi.

Kaydedilen görüntüler, sürücüler arasındaki kavganın ne denli şiddetli geçtiğini gözler önüne seriyor.

Bu menfur olay, trafik kazalarının ve sürücülerin birbirleriyle çatışmalarının yaşandığı gergin bir dönemde kaydedildi.