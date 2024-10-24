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Pensilvanya Yüksek Mahkemesi'nden Seçim Kararı

Yüksek Mahkeme, reddedilen postayla oy kullananların geçici oy pusulası kullanabileceğine karar verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:01
Pensilvanya Yüksek Mahkemesi'nden Seçim Kararı

Pensilvanya'da Seçim Gelişmesi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Yüksek Mahkeme, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde posta ile kullandıkları oyları reddedilen seçmenlerin "geçici oy pusulası" kullanabileceği kararını açıkladı.

Mahkeme Kararı ve Gerekçesi

Mahkeme, Butler County'de seçim kurulunun, iki seçmenin postayla gönderdiği oy pusulalarının "zorunlu gizlilik zarfları" olmadan geldiği gerekçesiyle geçersiz sayması üzerine açılan davayı inceledi. Oy çokluğuyla alınan kararda, teknik prosedürlere uymayan seçmenlerin "geçici oy pusulalarını" kullanmasına izin verildi. Yargıç Christine Donohue, bu yöndeki açıklamasında seçim kanunlarının amaçlarının vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Avukatların Değerlendirmeleri

Davaya müdahil olan avukatlardan Witold Walczak, bu kararın eyalet genelinde geçerli olacağını belirterek, postayla gönderilen oy pusulalarının her hangi bir sebeple geçersiz sayılması halinde tüm seçmenlerin geçerli geçici oy pusulası kullanabileceklerini ifade etti. Walczak, "Sonuç olarak, bu durum iki oy sayılması veya sıfır oyun sayılmasıyla değil, bir oy sayılmasıyla ilgilidir. İlk oyunuz sayılmazsa geçici oy pusulası sayılmalıdır. Herkesin bir oy sayılma hakkı var." şeklinde konuştu.

Pensilvanya'da Seçmen Durumu

Pensilvanya'da, şimdiye kadar 1,9 milyondan fazla seçmen, posta yoluyla oy kullanmak için başvuruda bulundu. Ayrıca, eyaletin başkanlık seçimlerinde en fazla seçmen oyuna sahip salıncak eyaleti olması, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olabiliyor.

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