Pentagon'dan İsrail'e Uyarı: Güney Gazze'ye Dikkat!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD savunma Bakanı'nın İsrail Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmede sivillerin korunmasının gerektiğini ifade ettiklerini belirtti.





Patrick Ryder, açıklamasında"Bakan Austin ile İsrail Savunma Bakanı arasındaki görüşmelerde, operasyonların sivilleri koruyan silahlı çatışma kanunlarına uygun olarak yürütülmesi ve yardımların Gazze'ye ulaşmasının sağlanmasının önemi tartışma konusu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.





Yapılan görüşmelerde sivil güvenliğine odaklanıldığını belirtilen Ryder, "Sivillerin daha önce olduğundan daha fazla zarar gördüğünü veya etkilendiğini kesinlikle görmek istemiyoruz." dedi.

İsrail ile yapılan görüşmelerde Hamas'a karşı neyi başarmak istediklerinin yanı sıra bölgenin sivil güvenliği ve sivil kayıplarının da dikkate alınmasına yönelik devam ettiğini söyledi.

Patrick Ryder, İsrail ile Hamas arasında süren insani ara sebebi ile bölgede ABD'nin gözetleme, istihbarat, ve keşif uçuşlarına ara verildiğini de paylaştı. Ayrıca ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının Gazze için yardımda bulunmak üzere ilk defa nakliye uçakları kullandıklarını da vurguladı.