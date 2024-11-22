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Pentagon: Rusya Ukrayna'da Kıtalararası Balistik Füze Kullandı

Pentagon, Rusya'nın Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandığını doğruladı ve durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 01:16
Pentagon: Rusya Ukrayna'da Kıtalararası Balistik Füze Kullandı

Pentagon, Rusya'nın Kıtalararası Balistik Füze Kullanımını Doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandığını ve fırlatmadan önce kendilerini bilgilendirdiklerini açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, düzenlediği basın toplantısında "Rusya'nın deneysel bir balistik füze fırlattığını doğrulayabilirim." diye belirtti. Füzelerin, RS-26 Rubezh tipi IRBM (Kıtalararası Balistik Füze) olduğunu ifade etti.

Füzelerin fırlatılması öncesinde Nükleer Risk Azaltma kanalları aracılığıyla ABD'nin bilgilendirildiğini kaydeden Singh, bu durumun füzelerin savaş alanında kullanılmasının ilk örneği olduğunu vurgulayarak "deneysel" ifadesini kullandıklarını aktardı.

Endişe Kaynağı: Yeni Ölümcül Yetenekler

Singh, "Bu, savaş alanında kullanılan yeni bir tür ölümcül yetenek. Kesinlikle bizim için bir endişe kaynağı ve şu anda etkilerine dair bir değerlendirmemiz yok, ancak bu durum kesinlikle endişe veriyor." dedi. Rusya'nın nükleer pozisyonunda bir değişiklik gözlemediklerini vurgulayan Singh, ABD'nin duruşunda da şu an bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı Kuzey Kore askerlerini ekleyerek tırmandırdığına dikkat çeken Singh, ABD'nin sağladığı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile ilgili gelen soruya ise sınırlı bilgi sundu. "Bu konuda hala açıklayabileceğim veya doğrulayabileceğim bir şey yok." ifadesini kullandı.

Antipersonel Mayınlar Hakkında Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, ayrıca Ukrayna'ya verilen antipersonel mayınlar hakkında da açıklama yaptı. Singh, Ukrayna ordusunun bu mayınları sadece Ukrayna içinde kullanacakları konusunda güvence verdiğini belirtti. "Bu mayınları sağlamamızın nedeni, savaş alanı değiştikçe ve mücadele zamanla evrildikçe bizim de evrildiğimizi belirtmek önemli." diye ekledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün, Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik olarak Ukrayna'nın ABD üretimi antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin verileceğini belirtmişti. Antipersonel kara mayınları, siviller için kalıcı tehditler oluşturduğu gerekçesiyle sıkça eleştiriliyor. ABD ve Rusya, bu konuda yer alan uluslararası anlaşmalara taraf değil.

ABD'nin 2022 itibarıyla yaklaşık 3 milyon antipersonel kara mayını bulunduğu bildiriliyor. Kalıcı olmayan kara mayınlarının genellikle pil gerektirmesi nedeniyle zaman içinde patlayamaz hale geldiği ve bu durumun siviller için daha güvenli olduğu düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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