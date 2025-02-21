Pentagon, Tasarruf Planları Kapsamında İşten Çıkarma Kararını Askıya Aldı

Pentagon, tasarruf kapsamında planladığı işten çıkarmaları, askeri hazırlığı etkileme endişesiyle durdurdu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:27
Pentagon, Tasarruf Planları Kapsamında İşten Çıkarma Kararını Askıya Aldı

Pentagon, İşten Çıkarmaları Duraklatma Kararı Aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tasarruf tedbirleri çerçevesinde planladığı binlerce sivil çalışanın işine son verme kararını askıya aldı. Bu karar, ABD ordusu üzerindeki potansiyel etkilerin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi amacıyla alındı.

Yetkililerden Açıklama

Konu hakkında bilgi sahibi iki yetkilinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Pentagon Genel Danışmanlık Ofisi, potansiyel işten çıkarmaların ABD askeri hazırlığı üzerindeki etkilerini inceleyene kadar toplu çıkarma planını geçici olarak durdurdu.

Yasal Endişeler ve Anayasal Düzenlemeler

Pentagon genelinde 50 binden fazla sivil çalışanı etkileyebilecek bu tasarruf uygulamaları, ABD yasaları açısından sorun yaratabileceğini belirten yetkililer, Pentagon avukatlarının işten çıkarmaların yasallığını detaylı bir şekilde incelemeye başladığını ifade etti.

ABD Anayasası 10. maddesinin 129a bölümünde, Savunma Bakanı'nın, Pentagon'da ordunun işlev ve hazırlığını etkileyip etkilemeyeceğine dair uygun bir analiz yapılmadan sivil iş gücünde azalmaya gitmesinin mümkün olmadığını vurgulamakta.

Hükümet Verimliliği Departmanı'na Ziyaret

Washington Post'a konuşan kaynaklar, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) üyelerinin 19 Şubat'ta Pentagon'a yaptığı ziyaretten sonra, orduda görev yapan alt pozisyondaki binlerce sivil çalışanın işten çıkarılmasının muhtemel olduğunu bildirmişti.

Bakanlıkta Kesinti Planları

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu hafta ordudaki üst düzey yetkililere, önümüzdeki 5 yıl içinde savunma bütçesinden %8'lik bir kesinti planlarının geliştirilmesi talimatını vermişti.

840 milyar dolardan fazla bütçesiyle Savunma Bakanlığı, ABD'nin en büyük federal kurumu olarak dikkat çekiyor. Pentagon'da, gaziler dahil olmak üzere, toplamda 950 bin sivil çalışanın istihdam edildiği bilgisi verilmektedir.

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