Pentagon: Türkiye ile Suriye'deki İletişim Hatlarımız Açık

Pentagon, Türkiye ile Suriye Üzerine İletişimi Sürdürüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'deki PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili Türkiye ile yürütülen görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'deki durumun ve bölgesel güvenlik çıkarlarının önemine vurgu yaptı.

Ryder, Suriye'nin belli bölgelerindeki PKK/YPG terör unsurlarının, yerli Arap nüfusu tarafından protesto edilmesine referansla, ABD'nin tutumuna dair soruları yanıtladı. Ryder, “Suriye'deki durumu şu an kırılgan olarak tanımlıyoruz. ABD güçleri yıllardır DEAŞ'ı yenme misyonu için, özellikle de Beşşar Esad rejimi sonrası dönemde SDG ile yakın işbirliği yapıyor ve bu bizim onlara olan odak noktamız olmaya devam ediyor,” dedi.

Ryder, Suriye'nin iç siyasetine dair görüş bildirmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede NATO müttefiki Türkiye ile neden birlikte çalışmadıkları sorusuna, “Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir ve iletişim hatlarını açık tutmaya devam ediyoruz,” diye yanıt verdi.

Ryder, DEAŞ'ın yeniden canlanmamasının bölgedeki herkesin çıkarına olduğunu belirtirken, PKK/YPG unsurlarının bu konuda “önemli bir ortak olmaya devam ettiğini” belirtti.

Söz konusu terör unsurlarının Aynularab (Kobani) bölgesindeki ateşkes görüşmeleri hakkında ise Ryder, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Rus Korgeneral Kirillov'un Ölümü

Pentagon, Rus Korgeneral İgor Kirillov'un ölümünde herhangi bir rolü olduğu iddialarını reddetti. Ryder, bu olaydan önceden haberdar olmadıklarını ve böyle bir operasyona destek vermediklerini belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi, dün yaptığı açıklamada, Moskova'da meydana gelen patlamada Korgeneral Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiğini bildirdi. Patlamanın el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiği duyuruldu.