Peru'da Sel Felaketinde İki Can Kaybı

Peru'da Sel Felaketi: İki Kayıp

Peru'nun Pataz kentinde şiddetli yağışların yarattığı sel felaketi nedeniyle biri çocuk olmak üzere toplam iki kişi yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, La Libertad eyaletine bağlı Pataz'da bulunan bir ahşap köprü, yoğun yağışlar sonucu gelen sel sularına dayanamayarak çöktü.

Olay sırasında köprüden geçen üç kişiden ikisi, suya kapılarak nehre düştü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sudan çıkarılan üç kişiden yalnızca biri kurtulmayı başardı.

Olağanüstü Hal Talebi

Pataz Belediye Başkanı Aldo Carlos Marinos, basına yaptığı açıklamada, hükümetten olağanüstü hal ilan edilmesini talep etti. Marinos, sel ve toprak kaymalarının 430 evi kullanılamaz hale getirdiğini, 11 kilometre uzunluğundaki yol ve altyapının büyük zarar gördüğünü, 13 okulun ve tarım arazilerinin de etkilendiğini bildirdi.

Hükümetten Yardım Sözü

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, sel felaketinden alevlenen mağduriyetler üzerine etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu ve yardım sözü verdi.

Havaalanı Kapatıldı

Öte yandan, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin önemli turistik merkezlerinden biri olan Nasca bölgesindeki havaalanının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak söz konusu kapanma süresinin uzayabileceği konusunda uyarıda bulundu.